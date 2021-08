Debate por el indulto a los "presos del estallido" con Leonardo Soto (PS) y Sebastián Torrealba (RN)

Los diputados debaten acerca del proyecto de ley que se discutirá durante la jornada de mañana en la Comisión de Constitución del Senado.

Leonardo Soto, diputado PS: “La derecha siempre ha negado la violación a los derechos humanos. Negaron la existencia de detenidos desaparecidos y torturados políticos. Y ahora a propósito del estallido social, no lo digo yo, lo dice un informe de Amnistía internacional, lo dijo el INDH, Human Rights Watch”.

Sebastián Torrealba, diputado RN: “En Chile no hay un sólo preso político, eso lo dice el Human Rights Watch. Los que han presentado este proyecto de ley no han sido capaces de explicar nunca quiénes son, dónde están, en qué proceso están. No le echemos la culpa al poder judicial”.