On The Record junto a Soulfia: "Ya era hora que nos tomen más en serio en la industria musical"

En una nueva edición de On The Record nos acompaña la cantante nacional Soulfia para comentarnos más detalles de su primer single lanzado este año “Antes que” y que viene a iniciar una nueva era musical tras su exitoso 2022 en donde logró coronarse como la Arista del Año en los Premios Pulsar.

Un nuevo estreno que relata una historia marcada por el desamor, romance y arrepentimiento que invita a reflexionar sobre el pasado para poder avanzar en el futuro y concretar proyectos.

Todos los detalles en una nueva entrevista junto a la periodista Camila Arcos en Bio Bio TV.

Nueva era musical

“Abre paso a una nueva era de Soulfia y lo que vamos a ver en las próximas canciones que voy a lanzar. Quiero inclinarme un poquito más a volver un poco más a mis raíces como cuando empecé, un poco más de R&B y soul pero tampoco nunca dejando de lado lo urbano”, expresó.

Y agregó: “Es una propuesta musical nueva y creo que tuvo un recibimiento muy bacán de la gente. Me imaginé siempre el videoclip con escenas de un parapente y como en una especie de mitad de la nada, como un apocalipsis o fin del mundo. Me lancé en parapente y me sentí libre, no fue tan adrenalínico así que eso me hizo concentrarme en actuar”.

Colaboraciones y futuros proyectos

“Tengo muchos planes, colaboraciones, videos y también quiero viajar pero el hecho de que haya sido tan rápida mi llegada a la escena hace tenerme en una posición bien exigente lo cual amo porqué me encanta lo que hago. Que placer haber inspirado a más mujeres a que se atrevan y creo que ese es el mayor premio que puedo recibir por todo el trabajo”, sostuvo.

Además la artista confirmó el lanzamiento de colaboraciones internacionales y de Chile. “Me gustaría hacer algo con Myriam Hernández, me gusta mucho cuando se juntan artistas nuevos con otros más consagrados. Estoy siempre dispuesta a colaborar y aprender de los más grandes también, es necesario mezclar mundos distintos”.

Y sobre su presentación en Lollapalooza junto a la cantante Loyaltty y el espacio del género urbano en el festival, señaló: “Es bacán como cada año hay mas artistas y se consideran más. Creo que ya era hora que nos tomen quizás más en serio en la industria de música de Chile en general y feliz de ver a mis colegas triunfar. El show con la Loyaltty fue increíble y compartimos una experiencia muy linda”.

A continuación disfruta de la presentación exclusiva en acústico de “Antes que” el último sencillo musical de Soulfia.