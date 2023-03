On the Record "Libre y tan linda": "Siempre me imaginaba cantando con muchas mujeres"

Consuelo Schuster está de regreso en la escena musical y en esta oportunidad lo hace acompañada de Karla Grunewaldt, Flor De Rap y Techy Fatule con el lanzamiento del sencillo “Libre y tan Linda”.

Se trata de grandes exponentes musicales femeninas que le entregan diversos elementos a esta canción gestada en pandemia y que habla del empoderamiento y autoestima bajo la analogía de la mariposa con su capacidad de transformación.

Todos los detalles de esta colaboración en una nueva edición de On The Record junto a Consuelo Schuster y Karla Grunewaldt quienes también jugaron al bachillerato musical ¿Cómo crees que les fue?

Colaboración y diversidad de voces femeninas

“Esta canción la escribí durante la pandemia hace algunos años y siempre tuve las ganas de hacer una colaboración, nunca me imaginé cantándola sola, siento que tiene una energía muy linda y tiene que ver con nosotras. Tenía muchas ganas de poder concretar esas colaboraciones, pensé en Karla, en Flor y en Techy que son grandes amigas”, expresó Schuster.

Y agregó: “La mariposa tiene una analogía súper especial. Para mí era súper importante que las amigas que pudiese invitar se sientan identificadas. La canción creció de una manera increíble gracias a los elementos que las chiquillas le entregaron y aparece esta pieza mágica que envuelve y conecta con la gente también”.

Karla Grunewaldt, por su parte, señaló: “Siempre me ha gustado el universo mágico entonces que la Consu pusiera énfasis a eso me cautivó altiro y la letra es muy linda. Me gustó esta idea de incluir mujeres tan diversas porqué ya el video de por sí tiene muchos colores y ver como rostros distintos, alturas, edades, al final está súper conectado con el mensaje”.

“No se ve forzado, es una real energía bonita de esta amistad y cariño que nos tenemos la una y la otra. Es un trabajo muy potente donde se reunieron energías femeninas muy lindas. Cuando escribí la canción estaba en una situación donde de verdad necesitaba volver a creer en mí y en mi música. Un momento nebuloso que a todos nos pasa y me ayudó mucho a sacarlo”, complementó Schuster.

2023 de proyectos musicales

Y agregó: “Este año se viene con mucho trabajo, hay música que escribí durante la pandemia y está ahí guardadita esperando que pueda ver la luz pronto. Estoy súper entusiasmada y esta canción me tiene súper contenta porqué la vamos a ir a promocionar a Puerto Rico”.

“Ahora para cerrar marzo voy a estrenar una colaboración con Nobuhle, un artista de Sudáfrica que tuvimos mucha química cuando fui para allá, empezamos a generar red y eso se ve reflejado en este lanzamiento que vamos a tener. Mucho de este trabajo tuvo que continuar acá en Chile, ha sido desafiante poder conversar, la diferencia de horarios y coordinar los equipos desde cada país”, adelantó Karla Grunewaldt sobre sus proyectos.

A continuación, revisa la entrevista completa junto a la periodista Camila Arcos en Bio Bio TV.