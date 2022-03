¿En qué fijarse antes de una cirugía estética?

El llamado “Triángulo de la Seguridad” es lo que puede salvar la vida de aquellas mujeres, que por distintas razones, deciden someterse a una intervención estética. ¿En qué consiste este método fundamental?, es lo nos explicó en este nuevo capítulo de La Vida Misma, el cirujano plástico Esteban Torres, miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica de Chile: “Lo primero es un paciente informado, que investigue que el médico esté acreditado. Lo segundo es que el médico tenga la especialidad y muy buenas referencias. Lo último es elegir un lugar o centro que esté avalado y que cumpla con todas las condiciones de salud y las normativas de seguridad que permitan estos procedimientos de forma exitosa”, precisó junto a la periodista Valeria Fuenzalida.

El profesional y además director de Wam Center explicó además que es preciso contar con las mejores condiciones físicas y mentales para una intervención quirúrgica: “Siempre cuando un paciente se va a operar tiene que tener una salud física y mental compatible, la salud física es simple porque uno pide exámenes pre operatorios, pero no basta sino que además debe estar estable mentalmente, que no estemos saliendo o cursando una depresión, que no tenga un trastorno de la esfera psiquiátrica que no esté compensado y también que no sufra de dismorfia, que es la alteración de mi visión del ser, porque teniendo cualquiera de las anteriores, claramente no se consigue un resultado objetivo, real que cumpla con las expectativas ya que éstas están disociadas de la realidad”.

