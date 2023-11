Derechos humanos en el mundo: "Las posiciones reflejan la selectividad con la que actúan los países"

En una nueva edición de La entrevista de Tomás Mosciatti conversamos con José Miguel Vivanco, Senior Fellow at the Council on Foreign Relations.

En esta entrevista se refirieron a los derechos humanos en la región latinoamericana, dictaduras o gobiernos autoritarios y las guerras que azotan al mundo.

“A pesar de todo hemos progresado significativamente en materia de derechos humanos, si tu comparas lo que pasaba en otros siglos. No existía consenso de que ese tipo de prácticas eran ilegales y deben ser denunciadas y estigmatizadas”, asegura Vivanco.

Y al hablar sobre la actualidad en la región asegura que hay un retroceso, “tenemos tres dictaduras que se han consolidad: Venezuela, Nicaragua y Cuba donde no hay mayores indicios de mejorías. En otros países hay grandes retrocesos en este ámbito”.

En cuanto al enfrentamiento entre Hamás e Israel, comenta que la guerra tiene reglas y que hay un tribunal penal internacional que sigue de cerca estos temas con el fin de proteger al máximo el respeto por los derechos humanos.”Hubo masacres, atrocidades, crímenes de lesa humanidad cometidos por Hamás, eso hay que condenarlo y sancionarlo, ojalá capturar a los responsables y liberar a los secuestrados. En eso no podemos fallar”, zanja Vivanco y se refiere a los actos excesivos del ejército israelí y la inseguridad.

Sobre la advertencia a los civiles sobre los ataques en medio de la guerra, Vivanco dice “Si Israel entiende que los Palestinos son lo mismo que Hamás, comete un error jurídico grave. No es suficiente con decirles que salgan, eso no lo contempla el derecho humanitario ni libera al país de sus responsabilidades en este ámbito”.

“Más que hipocresía hay posiciones que reflejan la selectividad con la que actúan muchas veces los países”, explica.

Acerca de la presión de los organismos que protegen los derechos humanos internacionales, Vivanco agrega”La corte penal internacional tiene jurisdicción y tiene una investigación abierta hace unos 4 años”.

Además del enfrentamiento de Hamás e Israel, se refirieron a la invasión Rusa en Ucrania.

Respecto a un eventual sometimiento de Putin a la corte internacional penal, Vivanco explica que se está trabajando en eso “se emitió una orden internacional de arresto. Por esto ha tenido que limitar sus viajes” y asegura que tarde o temprano se rinden cuentas.

Al hablar sobre las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba y los derechos humanos, el experto comenta que “la aplicación del derecho es más bien selectiva y no universal”. En relación a la dictadura de Cuba que data desde los años 60, el Senior Fellow at the Council on Foreign Relations explica que cuesta construir un consenso porque la comunidad internacional se preocupan más de condenar la política de embargo de los Estados Unidos que las violaciones del régimen.

Vivanco habló sobre los filtros ideológicos de los partidos políticos de izquierda y derecha sobre los derechos humanos en gobiernos autoritarios afines.

Analizando la dictadura de Nicaragua, el experto explica que “todo ha fallado”, por lo que una salida se visualiza lejana. “Esta familia controla el país como una finca privada, hacen y deshacen, meten en la cárcel a los obispos y confiscan los bienes de los que sean. Encarcelaron a todos sus rivales políticos, que posteriormente fueron liberados al exilio.

Las posibilidades de elecciones competitivas en Venezuela son complejas para Vivanco, “la situación es crítica”, dice. A menos que el dictador vea posibilidades de pagar, comenta que es difícil que se realicen de manera democrática.

Sobre la victoria reciente en las primarias opositoras donde se alzó la figura de Machado, el experto la ve como una candidata fuerte, pero que está siendo desacreditada por la administración actual.

Revisa la entrevista completa en Bío Bío Tv.