Director de Activa Research y plebiscito: "En nuestro pronóstico tenemos una relación 65% - 35%"

En una nueva edición de La entrevista de Tomás Mosciatti conversamos sobre política, sus figuras y los eventuales resultados del nuevo plebiscito constitucional con Ramón Cavieres, Director ejecutivo de Activa Research.

Estas elecciones del 17 de diciembre son obligatorias para todos los ciudadanos. Hasta ahora, los resultados de las encuestas vaticinan un amplio apoyo a la opción “en contra”.

“En nuestro último pronóstico tenemos una relación 65% – 35%. Quedan dos semanas, es poco probable que el “a favor” gane. Es probable que la distancia sea importante. Hay un sentir ciudadano de hastío, cansancio, de crítica al sistema. Es un plebiscito de la ciudadanía contra el poder”, asegura sobre el análisis de cara a esta nueva elección.

En la entrevista también se refirieron al desinterés y desconfianza de la ciudadanía en el proceso. “Vamos a estar cercanos al 83% de participación electoral, el chileno es disciplinado para votar en elecciones obligatorias”, explica Cavieres.

“El texto es lo que menos importa, se han mezclado posiciones tradicionales de izquierda y derecha. Lo más profundo es la posición antisistema político. No olvidemos que el 50% no tiene posición política, no se identifica con partidos políticos, no la entiende o la crítica”, comenta el Director ejecutivo de Activa Research.

“La gente no se va a leer el texto, se va a quedar con los slogan”.

En base al argumento, Ramón Cavieres agrega que “las emociones siempre juegan pero esta es una elección sin emocionalidad, distante, poco interés. Si no hay confianza la emocionalidad no impacta.

Se analizaron a diferentes figuras políticas que conforman parte de las élites.

“El que gana es que da aire, espacio para poner en congelador el proceso e intentar hacer algo con las reformas estructurales”, explica el experto.

