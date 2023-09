Analista político sobre figuras presidenciables: "Irrumpió Michelle Bachelet, puede ser candidata"

En una nueva edición de La entrevista de Tomás Mosciatti realizamos una radiografía al Gobierno de Gabriel Boric, al proceso constituyente y conversamos acerca de los posibles presidenciales, junto al analista político y Director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno.

¿Qué se viene para Chile?

Durante el Gobierno del Pdte. Boric han habido más actos electorales que en los gobiernos del último tiempo, elecciones que no han sido favorables para el ejecutivo.

“Es una pérdida para el proyecto político del Gobierno. Gobernar requiere articular tres variables: tener un proyecto, construirle condiciones y capacidad de gobierno para implementar esas medidas. No hay un programa claro, hay dificultades para construir apoyos (Reforma tributaria y Ley corta de isapres)”.

En cuanto a las cifras, Moreno comenta que ha tendido a parapetarse en el 30%. “Los otros 2/3 desaprueban al Gobierno”.

Sobre cómo se llevaron a cabo las conmemoraciones a 50 años del Golpe de Estado. En analista asegura que “Vuelven a colocar dentro de la continuidad histórica de Chile lo que fue Allende y la Unidad Popular. Con el cincuentenario lo que hizo esta generación y que las anteriores no hicieron, es dar cuenta de esta continuidad, esto va a tener un costo. Se hereda un clima de polarización, una distancia emocional más afectivo que ideológico”.

La capacidad de gestión

“Lo que está ocurriendo en América Latina es que la gente está sintiendo que los gobiernos son incapaces de resolver los problemas. No basta con la carrera, gobernar no es un arte, es una ciencia. No es posible gobernar solo con lo que adquiriste en la universidad. La gente busca resultados. Las 12 últimas elecciones, 10 han ganado la oposición en América Latina. Se apuesta a una lógica de alternancia”, explica.

“El presidente necesita de un partido estructurado, orgánico como el Partido Comunista. El Frente Amplio ha ofrecido un espectáculo no acorde a lo que se necesita. Todo lo que está pasando con la Ley de usurpaciones, el veto que se está jugando. Ellos sienten que tienen un rol importante y el presidente los necesita. Se han hecho varias concesiones”, comenta.

El gabinete presidencial

“Esto requiere de elenco, de personas que no tengan grandes curriculum pero tengan la necesidad de hacer. No es una tarea fácil. El presidente debiera hacer un cambio importante con su equipo para alinearlo”. Sobre los ajustes Moreno dice hay que ver si el Ministerio de Hacienda hay que pensar si el ministro está con la capacidad de enfrentar cosas concretas. Hay que pensar a Marcel en el ámbito sectorial”, comenta.

Y agrega que sobre el Caso Fundaciones, el Gobierno tuvo una derrota política y una moral.

En la entrevista se refirieron a la derecha chilena y sus posibilidades de éxito así como están. “Puede ganar la elección, pero de ahí a tener éxito, es algo que hay que reflexionar”, dice el analista.

Sobre el nuevo proceso constitucional, Moreno dice que el Gobierno es garante del proceso por lo que no debe emitir opiniones al respecto, ya que de esa forma, vuelve a repetir el error que cometió en la elección pasada. “Las elecciones son plebiscitos emocionales”.

“Se abrió la puerta otra vez para Aprobar para Reformar. Un fracaso es también para Kast, si no lo logra, va a demostrar que si no lo puede resolver, más le costará gobernar al país”, por lo que en palabras de Moreno se enfrenta a una disyuntiva.

También se conversó sobre las elecciones presidenciales del próximo período. “Hasta ahora se había visto insinuarse a Carolina Tohá como una opción o Camila Vallejo en una suerte de primaria, pero irrumpió hace unos días Michelle Bachelet, quien está entusiasmada en apoyar este proyecto por el vacío de liderazgos. Si el Gobierno logra remontar, ella podría tener una oportunidad”, condiciona Moreno.

“Piñera está complicado porqué Kast y Matthei son candidatos fuertes”, finaliza.

Revisa la entrevista completa en Bío Bío Tv.