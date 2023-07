El rol de la derecha en América Latina: "Representa las políticas del libre mercado"

El antropólogo Pablo Ortúzar explicó que la derecha ha ido mutando a lo largo del tiempo, pero que su rol ha sido "defender los intereses de los sectores oligárquicos".

A lo largo del tiempo, las ideas de los diferentes sectores político ha ido mutando, modificándose sus objetivos. En ese sentido, en La Entrevista de Tomás Mosciatti conversamos sobre la situación de la derecha en América Latina con Pablo Ortúzar, antropólogo e investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad de Chile y Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica.

En relación al rol histórico que ha mantenido este sector político en el continente, expresó que ha sido “defender los intereses de los sectores oligárquicos”. Sin embargo, señaló que en la actualidad “es distinto, sí hay más variedad”. “En el fondo, la derecha más moderna representa las políticas de libre mercado. En el caso chileno es muy evidente”, agregó.

De la misma manera, explicó la posición de la derecha latinoamericana respecto a la idea de “igualdad sustantiva”. Sobre ello, comentó que “cuando el libre mercado apunta a una democratización de la sociedad, las oligarquías comienzan a asustarse”. Asimismo, en cuanto al mercado, argumentó que “la clase empresarial siempre está intentando evitar la competencia, a toda costa”.

Sobre la figura del dictador Augusto Pinochet, dijo que fue “líder de una revolución institucional”. Por otra parte, se refirió a la relación que mantiene la derecha con temas de medioambiente, derechos de las mujeres y un Estado y democrático de derecho.

En cuanto a la izquierda, en particular la que gobierna nuestro país, argumentó que “es la universitari. Su agenda no tiene que ver con los trabajadores, no tiene que ver con el conflicto o la tensión entre capital y trabajo“. También, la definió como una “izquierda identitaria”.

