Gabriel Gaspar y crisis migratoria: "La política para enfrentarla no es mandando migrantes al vecino"

En una nueva edición de la Entrevista de Tomás Mosciatti vamos a conversar de política internacional, migración y fuerzas armadas junto al cientista político, diplomático y ex subsecretario de Justicia, Gabriel Gaspar.

Esto a propósito de la crisis que enfrenta Chile en esta materia y que nuevamente genera la necesidad de establecer un diálogo con los países vecinos y del continente debido al tránsito constante de ciudadanos venezolanos desde Perú y Bolivia a nuestro país.

FFAA y posibilidad de conflictos

“Tenemos unas fuerzas armadas institucionales y de larga tradición. Aquellas cosas que no están en el reglamento se aplica lo que se llama el TTC que es tacto, tino y criterio. Siempre hay que estar ajustando la máquina y hoy tenemos muy baja conscripción”, sostuvo.

Y añadió: “Cada fuerza tiene su misión propia en su ámbito y un buen ejemplo de esto es que la defensa de un país no son los militares, en Chile nosotros nos defendemos con todo, con la cohesión de nuestra población, con una economía que sustente el esfuerzo bélico, con los aliados internacionales y también con nuestras instituciones”.

Crisis migratoria y relaciones internacionales

Respecto a la situación actual con Bolivia en temas de migración, señaló: “En la frontera hay pasos normales pero hay muchos lugares donde la persona puede ingresar caminando sin mayor obstáculo. Tiene su cause de origen en la situación interna de Venezuela entonces la política para enfrentar este desafío no puede ser mandarle migrantes al vecino”.

“Lo que me interesa es tener una relación con Venezuela en la cual sus problemas internos no me repercutan. Como Estado y Diplomacia lo que tenemos que buscar es ayudar a resolver y no meterle más carbón a la olla”, zanjó.

Y sobre temas pendientes con Argentina, afirmó: “Está la plataforma continental extendida que según los argentinos es de una manera y para nosotros de otra. Está el caso del Campo de Hielo Sur que tiene una zona sin delimitación, hay teorías y estudios técnicos pendientes. Mi opinión personal es que lo mejor cuando dos países tienen diferencias de opinión y están en buena posición es que lo hablen”.

“Esto no es para ser resuelto en un año ni a lo mejor en un Gobierno, puede que se arme una mesa de trabajo a muy alto nivel y reservada. La soberanía de Chile es una potestad de nosotros y en eso como la ejercemos cumpliendo el derecho internacional, eso es una responsabilidad en la cual las autoridades estamos complementadas para hacerla cumplir”, dijo.

E insistió: “Chile tiene la responsabilidad de hacer respetar su soberanía. No es un tema con este país o este otro si no que nadie nos puede decir lo que tenemos que hacer en nuestra casa”.

