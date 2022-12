Renato Garín: "El triunvirato inicial que se aprueba es lo más demencial que ha visto la política"

Un nuevo año de trabajo constitucional comenzará nuevamente para Chile ya que a pesar de haberse impuesto el rechazo durante el proceso anterior en el plebiscito del 4 de septiembre, la necesidad de la ciudadanía de una nueva carta magna sigue latente.

Otra oportunidad que ya toma forma luego de que las fuerzas políticas llegaran a un acuerdo en torno al órgano redactor, la integración de los expertos y el itinerario constitucional para 2023. Por lo tanto, no repetir los errores de la Convención pasada será fundamental para este próximo proceso que vivirá Chile.

En una nueva edición de la Entrevista de Tomás Mosciatti, conversamos junto al ex convencional y abogado Renato Garín, quien nos cuenta de su más reciente libro El Fracaso: Cómo se incendió la Convención, en donde hace un completo diagnostico de dicho proceso.

Paso como Constituyente

“Me encontré en una institución donde el resentimiento reinaba. Se nos imputaba del fracaso del sistema político chileno en octubre de 2019. Se me hizo sentir de distintas maneras que la cámara de Diputados y el Senado era algo malo”, explicó Garín.

Y agregó: “Buena parte de los colegas consideraba mi elección ilegitima e injusta. Escuchaba interpelaciones todo el día, desde el humor hasta la funas, había todo un registro, me fue agotando”.

“Tenía muy difícil la reelección como diputado, estaría en mi casa pero la convención me dejó una huella indemne psicológica, política, curricular, académica. He trabajado el tema de diferentes ángulos”, añadió.

Diagnóstico de la Convención

“Era evidente que íbamos mal si era una pelea con el Gobierno. Los constitucionalistas son políticos que hacen clases sobre las constituciones. Jaime Bassa manifiesta una necesidad de protagonismo y no estaba preparado para ese momento”, dijo.

“Hubo un corto circuito a fines del primer semestre cuando ocurre el piscinazo de Concepción, una falta de ética. A Elisa Loncon la engañaron desde el colectivo socialista, el gran protagonista fue Pedro Muñoz. Ahí comienza la paranoia injustificada de que los medios tradicionales tenían algo en contra de la Convención”, persistió.

E insistió: “La asamblea constituyente siempre va a ser un parlamento, escucha y delibera normas. La convención es un ejercicio de pasarse de roscas completamente y el guaripola jurídico es el que lleva la batuta”.

“Patricio Fernández me parece uno de los grandes responsables de lo que ha ocurrido en Chile. El presidente Boric en un gesto muy irresponsable lo elige para conmemorar narrativamente los 50 años del Estado, es un exceso”, indicó.

Además, se refirió: “Es el peor espacio laboral que he estado en mi vida esa comisión. El incendio empieza a mitad de enero o fines. Se pierden todas las formalidades, se pierden los registros de las convenciones más difíciles. Era mostrar lo mal que iba el asunto”.

Nuevo camino constitucional

“No me voy a subir al carro de que todo lo hacen mal. Me preocupa y me parece que tener 24 expertos durante 5 meses trabajando encerrados en un proyecto puede haber una campaña electoral en paralelo, a favor o en contra de lo que están redactando”, rayó Garín.

“Me parece que podemos estar de vuelta a la dinámica entre partidos e independientes pero ahora se van a llamar expertos y consejeros. Si ese es el camino es muy peligroso y si empieza la rivalidad conceptual el fracaso 2.0 está a la vuelta de la esquina”, cerró.

A continuación, revisa la entrevista completa junto a Tomás Mosciatti en Bio Bio TV.