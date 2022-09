Pepe Auth y cambio de gabinete: "Monsalve era el mejor nombre posible para reemplazar a Jackson"

En una nueva edición de La Entrevista con Tomás Mosciatti, conversamos con el analista político y ex parlamentario Pepe Auth, respecto al resultado del plebiscito del 4 de septiembre donde el Rechazo se impuso con un 61,88% sobre el 38,12% del apruebo. Además de un completo análisis sobre el reciente primer cambio de gabinete del Gobierno de Gabriel Boric.

A continuación revisa la entrevista completa al ex diputado José Auth.

Cambio de Gabinete

“Mi impresión es que Gabriel Boric hizo el cambio de gabinete que iba a hacer, no asumió una modificación producto de la derrota del Apruebo. Este responde a un diagnóstico que no ocurrió y claramente no va a ser el último gabinete designado”.

Respecto a los cambios de última hora y la polémica casi designación de Nicolás Cataldo (PC) como subsecretario del Interior, el analista político señala: “No es propiamente improvisación, los cambios de gabinete se demoran en cuajar y son puzles difíciles de armar y frágiles, tu mueves una pieza y se desarma todo”.

“Monsalve era el mejor nombre posible para reemplazar a Jackson y moverlo ya representaba un peligro grande. Él conoce la operación parlamentaria y tiene mucha flexibilidad, tino y templanza que es lo que necesita un ministro”, destacó.

Y agregó: “Tenía un trasfondo quizás nombrar a un comunista y ponerlo en la seguridad pública no me parecía una locura, sin embargo por las declaraciones en redes sociales el cargo no cesó”.

Fracaso del Apruebo y la Convención Constitucional

“El fracaso del apruebo tiene mucho más que ver con el trabajo de la Convención que con el Gobierno. El presidente no tenía otra que ponerse detrás de y esta no jugó a favor de él. El actor principal de la Convención era el Frente Amplio”.

Pepe Auth mantiene una postura crítica respecto al trabajo del órgano constitucional, aludiendo que con más presencia de sectores de derecha o centro pudo haber sido beneficioso para el Gobierno y la aprobación de la propuesta de carta magna. “Hay una responsabilidad de no identificar con precisión los puntos sensibles en la ciudadanía”.

Nuevas figuras políticas y coaliciones

Con el nombramiento de Carolina Tohá como Ministra del Interior y de Ana Lya Uriarte como ministra de la Secretaría General de la Presidencia, la llegada del Socialismo Democrático a La Moneda fue inminente. Auth realiza un profundo análisis y destaca la trayectoria profesional de ambas autoridades.

Además, indicó que: “La vida y la política es cuestión de convicción y oportunidad. El presidente necesitaba integrar a la centro izquierda dentro de la conducción gubernamental y equilibrarla. El ingreso de los partidos del Partido por la Democracia (PPD) y el Partido Socialista (PS) al nodo central era indispensable”.

“Este gabinete es mejor que el precedente pero la extensión del cambio debió haber sido mayor. Esta era la posibilidad de rebobinar y generar un cuadro político”, sostuvo.

Fenómeno del Octubrismo

El estallido social del 18 de octubre del 2019 marcó un precedente en la historia nacional y además fue el puntapié para el proceso constitucional, no obstante con el triunfo del Rechazo son diversas las declaraciones en el mundo político que aseguran que el denominado “octubrismo” ya terminó

“Sufrió una derrota considerable, alguna vez se auto percibió por momentos como mayoría social y cultural de Chile. Vivió la ilusión de serlo en la convención”, enfatizó.

Y agregó: “Ya no estamos en octubre, pasaron dos años y las demandas de la gente han cambiado. El mandato de la ciudadanía por cambios generó vértigo e incertidumbre como la preocupación por el empleo, la economía y la seguridad pública”.

“El Gobierno se disoció definitivamente del octubrismo pero este sigue existiendo en la gente y aun se manifiesta en las calles”, cerró.