Alberto Undurraga y el futuro político de la DC: "Creo que nos acercamos al final"

Es uno de los ocho diputados que sacó la DC en la elección del 21 de noviembre. Ex ministro de Obras Públicas, ex director del SERNAC y ex alcalde de Maipú, hoy Alberto Undurraga ve con pocas esperanzas el porvenir de su partido.

En conversación con Tomás Mosciatti, el ahora diputado electo por el distrito 8 explica por qué es tan necesario transitar hacia un nuevo partido, para dejar atrás a la DC. Además, pese a dar su respaldo al candidato presidencial Gabriel Boric, asegura que la DC no será parte de su gobierno.

¿Es el final de la DC?

“Creo que nos acercamos al final. La DC ha jugado un papel clave en la historia de Chile en varios gobiernos, encabezando varios de ellos. Yo participé en uno, como ministro de Michelle Bachelet en el gobierno de la Nueva Mayoría”.

“Los partidos tienen su ciclo. Y como lo decía internamente en la Junta Nacional anterior, donde dimos respaldo a Gabriel Boric, yo creo que llegó el momento de hacernos la pregunta que se hicieron nuestros fundadores, que eran la Falange Nacional”.

“Tenemos que transitar hacia un nuevo instrumento, movimiento o partido. Hay que hacerlo con calma, tenemos algo de tiempo por el hecho de estar en la oposición. Cualquiera que gane el 19 nosotros vamos a estar en la oposición, entonces eso nos da algún espacio para transitar este camino”.

“Viene otro ciclo para Chile y en ese nuevo ciclo, este nuevo espacio político para la centroizquierda de cambios sociales en paz y sin violencia, que valoran la economía, que valoran los logros anteriores.. Este espacio político debe ser representado de una forma distinta y por eso debemos superar el instrumento”.

La segunda vuelta presidencial

“Por unanimidad hemos dicho que hay dos candidaturas y que ninguna nos representa, pero ante la disyuntiva de Boric y Kast, nosotros no nos perdemos y votamos por Boric”.

“Boric está por los cambios sociales, Kast es el símbolo del Rechazo. A pesar de la incomodidad que puedan generar algunos de los socios, uno le reconoce a Boric su liderazgo y además estuvo en el acuerdo del 15 de noviembre, Kast estuvo en contra del acuerdo. Por esa razón estamos con Boric”.

“Nosotros no vamos a ser parte del gobierno. Estamos optando entre dos alternativas que no nos representan, pero estamos por una de ellas porque es el juego de la democracia”.

Revisa la entrevista a Alberto Undurraga.