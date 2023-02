Campañas activas de reforestación para contribuir a los sitios siniestrados tras los incendios

Revisa una nueva edición de Espacio Fiis, con Jonathan Herzfeld con la entrevista a Agustina Hidalgo, Jefa Forestal de Fundación Reforestemos.

“Estamos con mucha cautela, hay un ímpetu en actuar ahora pero quizás no es la mejor opción. Hay que evaluar, todavía no se apagan los incendios. Tenemos que ver lugar a lugar cómo ha sido la intensidad y la severidad. No es homogéneo. Existe un gran potencial respecto a las especies y la regeneración”, explica.

Sobre la labor que se realiza, dice: “Trabajamos exclusivamente con especies nativas y trabajamos en programas a los que se pueden postular y evaluamos los predios para reforestar y trabajamos en áreas protegidas. Ha ido aumentando las áreas de conservación y democratiza la conservación. Ahora no sacamos nada con ir a plantar porqué las plantas se mueren con el calor, se pueden hacer aportes y donar árboles. Hay que ser conscientes de que hay necesidades más relevantes en este momento”.

En los diez años desde que existe la fundación se han ido plantando más de un millón de árboles.

Para más información visita: https://www.reforestemos.org