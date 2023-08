Para proteger a los infantes de la violencia psicológica: Unicef lanzó campaña "Buenas Palabras"

Han pasado dos días desde la Celebración del Día del Niño, lo mismos desde que comenzó la campaña de la Unicef para proteger a los infantes de la violencia psicológica, “Buenas Palabras”. Según la última Encuesta Longitudinal de Primera Infancia del 2017, la mayoría de los padres o tutores reconocen el maltrato físico o psicológico contra niños, niñas y adolescentes. Frente a este contexto, en Expreso PM conversamos con Candy Fabio, oficial de protección infantil de la agencia de Naciones Unidas en Chile.

En ese sentido, Candy Fabio explicó que la violencia psicológica, muchas veces, “no es visible, no se puede identificar, por lo tanto no se puede sancionar. El maltrato psicológico tiene que ver con disminuir a los niños, con hacerlos sentir menores… Tiene que ver con tratar con groserías, disminuirlos con términos de ‘tú no sabes nada"”.

Además, señaló que otra manera de ejercer este tipo de violencia contra los infantes es no escucharlos, “no pedir su opinión, no tener tiempo de calidad (con ellos) y no considerarlos en cosas que les pasan cotidianamente”. Asimismo, argumentó que ante estas situaciones, es importante que los padres y tutores puedan reconocer y explicar sus actos”. También, que “los niños cuando se ven afectados por el maltrato físico o psicológico, reproducen estas acciones en otros contextos en los que se desenvuelven”.

En la misma línea, fue enfática en reconocer que cuando la vida de un niño está en peligro producto de las diferentes situaciones de violencia, “toca separarlos (de los padres o tutores)”. De esa forma, el Estado se debe hacer cargo de fiscalizar y sancionar a las instituciones que reproduzcan y/o permitan hechos de violencia contra los pequeños.

Revisa la entrevista completa.