Vedala, la haitiana-chilena revelación del pop: "Desarrollar mi talento acá es una gran oportunidad"

En una nueva edición del Expreso PM nos acompaña la artista haitiana-chilena, Vedala, para comentarnos de su emergente carrera musical en donde recientemente ha firmado con Sony Music Chile tras el éxito de su más reciente single “Cada vez que yo te veo”.

Todos los detalles de la nueva revelación del pop nacional en la entrevista completa en Bio Bio TV.

“Llevo casi 7 años con mi familia en Chile. Amo la música desde pequeña, la hermana de mi papá canta increíble y yo siempre decía que quería cantar como ella”, expresó.

Y añadió: “Poder desarrollar así mi talento en Chile ha sido una gran oportunidad y estoy súper feliz. Estoy escribiendo muchísimo, puedo cantar en cuatro idiomas, inglés, francés, español y creole”.

“Uno piensa en una idea o en una letras y si no las escribe o las grabas no vuelven. Hay unas artistas y personas que me han escrito que quieren hacer colaboraciones. Yo tengo un proyecto, quiero centrarme, estar abierto a lo de otros productores, ver que se puede hacer juntos y poder avanzar”, destacó.