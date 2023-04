Profesional del Archivo Andrés Bello U. Chile y "Libros Libres": "Establecimos máximo 5 por persona"

Tomamos contacto con Ariadna Biotti del Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile para conocer mas detalles del evento “Libros Libres” en donde se regalarán cerca de 1000 textos a las afueras de la casa central en plena Alameda este miércoles desde las 12 horas.

Iniciativa que se da en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Libro este 23 de abril y para fomentar la lectura en todos los sectores de la sociedad.

A continuación, revisa la entrevista completa en el Expreso PM.

“Nos tiene muy emocionado, no es primera vez que lo hacemos para conmemorar este día. Los libros están guardados desde hace mucho tiempo, consideramos que es importante que tengan un curso y vuelen a otros lectores que puedan recibirlos de otra forma y tener una vida útil”, aseguró.

Y añadió: “Cualquier persona puede venir a pedir los libros, no tenemos restricciones y no hay ninguna obligatoriedad. Se comparten desinteresadamente a la ciudadanía, lo único que pedimos es prudencia para no acaparar todo y establecimos que era un máximo de cinco por persona”.

“Nosotros somos una institución pública que ha producido desde el año 1842 entonces junto con ello se publican muchas cosas que quedan atesoradas acá pensando en ser repartidas. Queremos que estos elementos culturales cumplan una responsabilidad pública, que estén en la sociedad y queremos que sea democrático”, destacó.

“Un libro vale mucho más que el dinero, tenemos de todas las temáticas y muchas publicaciones que son de historia”, complementó.