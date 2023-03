Yael Meyer alista show en Lollapalooza y estrena nuevo álbum: "Es bien cinematográfico y emocional"

En una nueva edición del Expreso PM nos acompaña la cantautora nacional Yael Meyer para comentarnos de su pronta presentación en el festival Lollapalooza y el lanzamiento de su primer álbum en español Huracán.

A continuación, revisa la entrevista completa en Bio Bio TV.

“No recuerdo mi vida sin la música, hay fotos mías a los 8 mese sentada frente al piano, siempre hubo música sonando mi casa. Necesitaba desarrollar mi propia identidad y hacerlo porqué era lo que yo realmente quería”, expresó.

Y agregó: “Tenemos un show muy lindo preparado, este nuevo disco es el primero en español quería darme un gustito de hacer uno, es super personal, autobiográfico, muy emocional, para escucharlo cuando uno tiene ganas de sentir y sentirse acompañado en hacerlo. Es bien cinematográfico, tiene varios videoclips que dirigí yo y estoy súper orgullosa ya que es un antesala de lo que viene después”.

“Empecé a aprender de algo que muy poca gente sabe, me hice experta en algo bien específico dentro de la industria donde me involucró en la creación de películas, series de televisión, asesoró en todo el tema musical, los derechos, la parte creativa y abre la puerta a otros artistas que quieren tener sus canciones en televisión”, complementó.

E insistió: “Me gusta crear, hacer música Y cuando tengo una idea la veo y tengo que realizarla. Estos videoclips son videos que me vinieron, los tenía muy claros, no tenía sentido que los dirigiera otra persona y siempre he producido yo mis videoclips”.