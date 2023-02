Pablo Alarcón estrena "Morenita", su nuevo single: "Decidí volver a la balada y el romanticismo"

En una nueva edición del Expreso PM, nos acompaña en el estudio de la Radio, Pablo Alarcón para presentaros su más reciente sencillo “Morenita” y contarnos detalles de su segundo álbum musical que lanzará este en México.

El cantautor de 33 años comenzó su carrera a los 5 años cantando en el coro de la Iglesia. El 2004 debutó televisivamente en un concurso del programa “Con Ustedes” de Canal 13 y durante 2006 fue segundo de su generación en “Rojo, fama contra fama”. El 2012 firmó con un sello discográfico y el 2013 publicó su primer disco. Fue apadrinado por el mismísimo Rubén Blades y lo ha acompañado en distintos shows.

A continuación, revisa la entrevista completa en Bio Bio TV.

Regreso a las baladas

Sobre su más reciente single, adelantó: “La composición es de Lucía Covarrubias, mi mejor amiga que hizo esta canción para otro artista en México y por cosas que no llegaron a un acuerdo me la pasó a mí. También me identifica y me encanta la canción”.

“Trabajé algunos sencillos donde volví al romanticismo, acá en Chile no se da mucho lo de la salsa y es muy nicho. Decidí volver a la balada por que eso era la que la gente conocía de mí en los programas”, expresó.

Y agregó: “El foco tiene que ver con mi ida a México y la oportunidad haber sonado allá. El romanticismo en ese país se estira hasta el día de hoy, el mexicano es muy romántico y me siento identificado con esa aparte”.

“En abril me quedó allá, obviamente vamos a venir siempre porqué Chile es mi país, pero a nivel de trabajo es mucho más potente México en la música, hay muchas oportunidades y más público también. Es el valor que tiene el arte para ellos. Uno pensaría que la música romántica solo le gusta a la gente mayor y no es así”, cerró.