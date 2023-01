Éxito rotundo en colaboración de Shakira y Bizarrap: Video acumula 34 millones de visitas en Youtube

Nadie quedó indiferente luego de escuchar la nueva colaboración entre la cantante colombiana Shakira y el productor musical argentino Bizarrap titulada “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol.53”, la cual ya está disponible en las principales plataformas y en menos un día, acumula más de 34 millones de vistas en Youtube.

Con duras indirectas a su exesposo Gerard Piqué y su actual pareja Clara Chía, se desenvuelve Shakira en esta nueva producción que ya desde su anunció generó total expectación en la fanaticada.

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, son algunas de las frases que la cantante emplaza duramente a Pique.

“Monotonía” junto a Ozuna y “Te felicito” con Rauw Alejandro fueron los lanzamientos previos donde la artista comenzó a ahondar más en la crisis y termino de su relación el año 2022 con el padre de sus hijos.

No obstante, Shakira no ha sido la única cantante que ha utilizado su arte para desahogarse en lo amoroso ya que una de las más reconocidas artistas por este tipo de lírica es la mexicana Paquita La Del Barrio.

