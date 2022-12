Conoce qué es el "Happytalismo" junto a Luis Gallardo: "El foco en lo positivo nos trae beneficios"

No cabe duda que la felicidad es uno de los mejores sentimientos que un ser puede sentir y la definición de este concepto puede llegar a ser muy amplia pero lo que sí es cierto es que genera un estado de bienestar a todo quien lo siente.

Bajo esa mirada, en una nueva edición del Expreso PM conversamos con el fundador del World Happiness Foundation y uno de los autores del libro Happytalismo, Luis Gallardo, quien nos explica más de este concepto que a diferencia del capitalismo se centra más en la felicidad de la ciudadanía.

A continuación, revisa la entrevista completa en Bio Bio TV.

El concepto de Happytalismo

“El concepto happytalismo es una alternativa o construcción sobre el actual capitalismo. Es un sistema que se mueve y la energía es la felicidad, no el capital financiero. Es una corriente que lleva más de dos décadas de investigación que se centra en el carácter de la gente, sus fortalezas, el crecimiento post trauma y ayuda a conectarnos con el planeta y los seres vivos”, explicó.

Y agregó: “Es gestionar la preocupación e identificar el estado que te lleva a eso, lo primero que hago es identificar de donde viene y a nivel psicológico existe la motivación positiva. El miedo en cambio, nos mueve a la vibración más baja y salir es complicado”.

“Cada vez hay más herramientas que nos ayudan a gestionar esa preocupación, esos pensamientos negativos y esa actitud ante la vida. Tenemos que ser conscientes que el foco en lo positivo, en la esperanza, en la gratitud, en el perdón, nos trae muchos beneficios”, persistió.

Además el autor español se refirió a la situación actual de Argentina que vive grandes momentos de felicidad por haber salido campeón del mundo en Qatar 2022, no obstante la nación enfrenta hace años serios problemas económicos. “Todos los estudios demuestran que hasta cierto nivel si no tenemos una base sólida que nos permita vivir seguros no podemos ser tan felices”.

“Los medios de comunicación son importantes, tres minutos de noticias negativas a la semana me crean un malestar de más de 4 horas en el día y la esperanza es clave en el mundo. Yo puedo mostrar de la forma lo más objetivo posible la información pero ver qué hago después es fundamental”, cerró.