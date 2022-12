Romina Capetillo enseña de finanzas en RRSS: "Uno tiende a culpar al sistema y es cómo lo usamos"

Quien alguna vez sufrió por la acumulación de deudas bancarias hoy enseña sobre educación financiera en redes sociales, se trata de la influencer Romina Capetillo que hoy fija un nuevo rumbo en hacer comprender a los usuarios el buen manejo de estos productos.

Una oportunidad que desarrolla desde la pandemia en donde a través de su instagram entrega orientación en el uso de tarjetas, líneas de crédito y además de cómo invertir el dinero para así generar rentabilidad a largo plazo.

A continuación, revisa la entrevista completa a Romina Capetillo en el Expreso PM.

La importancia de la educación financiera

“El dinero es un medio con el cual todos nos relacionamos hoy y mientras más sepamos sobre educación financiera vamos a tener una mejor calidad de vida y también por que vamos a saber utilizar los productos”, explicó Capetillo.

Asimismo se refirió a su situación personal: “Estuve 40 veces endeudada solo por consumo con tarjetas de crédito y líneas de crédito. Era tapar una deuda con otra y un mal manejo en general. Uno tiende a culpar al sistema y finalmente es cómo nosotros lo usamos”.

Y agregó: “No tenía idea cuánto ganaba y gastaba, siempre he tenido renta variable y cuesta más ordenarse. Mi primer salvavida era optar por un crédito para pagar otro. Eso hacía que la carga fuera aumentando mes a mes y yo creía que la solución estaba en ganar más plata”.

Fue en 2019 cuando Romina comenzó a utilizar su blog para empezar a subir contenido lo cual tomó mayor forma desde la pandemia enseñando a las personas a gestionar sus ingresos, realizar presupuestos y cómo enfrentar correctamente una deuda bancaria.

“El no ahorrar es un tema que en general asocia a cuando no te sobra el dinero y hay que tratarlo de incorporarlo dentro del presupuesto. Invertir es hacer crecer el dinero para que no vaya perdiendo valor”, añadió.

Además enfatizó en la diversificación de productos financieros que hay actualmente, en donde la incursión de lo digital ha sido una gran ayuda para introducir paulatinamente al mundo financiero a las generaciones más jóvenes.