Yohana Agurto, creadora de Miel Gibson: "El negocio sigue absolutamente vigente"

¿Qué fue de “Miel Gibson”? A un año y medio de las amenazas de los abogados de Mel Gibson por el uso de nombre y logo del famoso actor de Hollywood, averiguamos en qué está la pyme del negocio de miel con su fundadora, Yohanna Agurto.

“De a poco he ido retomando mi vida común y corriente, esto ha ido de la mano del crecimiento de Miel Gibson”.

“Al estar cesante, yo recurrí en ese momento caótico y maravilloso a la oportunidad de vender miel. Todos mis esfuerzos estuvieron centrados en la miel, sobretodo cuando llegó esta carta de Estados Unidos que venía de los abogados del actor”.

“En la carta me advertían que me merecía las penas del infierno por estar usando el nombre y el logo de su cliente. En ese momento, la miel tuvo un estallido y se hizo conocida a nivel internacional”.

“El negocio sigue de manera reservada, pero absolutamente vigente”.

“El problema no fue el nombre ni el slogan, sino que el logo que yo usaba. El logo fue el problema, porque yo usaba la silueta de William Wallace y ese señor (Mel Gibson) tiene todos los derechos de la película”.

“Cuando dejé de usar ese logo continué con el nombre, ya que Miel es un producto y Gibson es un apelllido. Él no podía hacer nada contra eso”.

“Le conté la idea a un amigo y me dijo que era un súper buen nombre, que tenía que poner en marcha mi idea. De ahí me creé una cuenta en Twitter y la gente me decía ‘no puedo creer que te llamas Miel Gibson"”.

“Nunca pensé ni esperé tener un problema, hasta que unas semanas antes en Twitter alguien dijo que sería interesante saber qué opinaba el actor”.

“No pensé que sería un problema, porque mi volumen de ventas eran 7 kilos de miel a la semana. Llegamos a vender 3 mil kilos de miel después de que nos hicimos famosos”.

Revisa la entrevista a Yohana Agurto, creadora de Miel Gibson.