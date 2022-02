Abogado de Santiago City FC: "Solicitamos a la gente del Manchester tener una conversación amistosa"

El Santiago City FC es un club de Las Condes que hace poco ingresó a la Tercera B del fútbol chileno. Sin embargo, durante estos días han tenido que sortear un problema que no veían venir.

Lo anterior dado que el Manchester City envió una carta con advertencias al Santiago City FC, debido al uso no autorizado de su marca y escudo.

Más que el nombre, la preocupación del actual líder de Inglaterra es la similitud por los elementos gráficos que caracterizan el diseño del club inglés, tras lo cual pidieron el “cese de su uso” por parte del Santiago City.

¿Qué hará el Santiago City? Lo hablamos este miércoles con el abogado del club Christian Berndt, en Expreso PM.

“El plantel que conforma al Santiago City son varios jugadores que terminaron su proceso de formación y que quedaron a la deriva, esa fue un poco la motivación de la directiva”.

“Llegó esta carta, yo me sorprendí bastante cuando me la hicieron llegar. Nunca me imaginé que en el radar del Manchester City iba a estar esta molestia del Santiago City”.

“En un principio todos se asustaron porque la carta establece plazos sobre el cumplimiento de algunos requerimientos, como la no utilización del logo”.

“También la carta tenía la firma de un compromiso por escrito, que obliga a Santiago City a no utilizar bajo ningún tipo de contratación futura este logotipo de escudo”.

“Les solicitamos a la gente del Manchester que queríamos tener una conversación amistosa, en el sentido de que el tono de las amenazas por más humildes que seamos, no hay que permitirlas”.

“Esto sería sin un ánimo de negocios, pero sí que nos planteen sensatamente hasta dónde llega su molestia, para nosotros poder flexibilizar el logo. Lo que menos quiere un club de estas características es inmiscuirse en un tribunal nacional o internacional”.

Revisa la entrevista a Christian Berndt, abogado del club Santiago City FC.