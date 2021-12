Cristián Montecinos: "Si Joaquín tiene que dar el paso, que lo haga en Argentina"

Con una trayectoria por clubes nacionales como Deportes La Serena, San Luis de Quillota, Deportes Melipilla, Colo Colo y Audax Italiano, hoy Joaquín Montecinos busca experimentar en ligas internacionales. Así lo ha demostrado el destacado futbolista y también su padre, el exfutbolista Cristián Montecinos.

En conversación con Expreso PM, Cristián Montecinos relató el gran avance que Joaquín ha tenido como jugador durante los últimos años, llegando a tener un “renacer”. Además, aseguró que a la figura de Audax Italiano se le han presentado varias ofertas internacionales para dar un paso más en el fútbol.

“Es grato, es un placer después de que uno hizo una carrera larga. Ver ahora que Joaquín siga los mismos también y que trascienda, es mérito de él y orgullo de la familia en general”.

“Es imposible guiar a alguien en cuanto al fútbol, entrar a la cancha es distinto las posiciones que nosotros jugamos eran distintas, él empezó a jugar de volante de contención o lateral y yo era delantero”.

“En este caso Joaquín, ha aprendido harto los últimos años creo que tuvo un renacer bastante grato en los últimos meses, así que en eso lo ha ayudado la Selección”.

“Cuando yo lo retaba y peleábamos, él me llevaba la contra. Yo siempre le estaba diciendo cómo hacerlo o jugar, y él no, el decía que no, superó todas esas barreras”.

“Él tiene chances que son realmente claras, está súper claro que ellos lo quieren. En Europa hay dos chances pero esas son un poquito más lejanas porque hoy el mercado está medio parado allá, hay muchas posibilidades en México también”.

“Si tiene que dar el paso, que lo haga en Argentina como lo hacen muchos. Es un paso importante porque el fútbol, el juego y la competencia en Argentina es fuerte, ahí te vas con una medida importante”.

Revisa la entrevista a Cristián Montecinos, padre del futbolista Joaquín Montecinos.