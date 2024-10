Sociedad de trasplante por informe que reveló caos en listas de esperas: "No está el registro"

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial Un informe de la Contraloría General de la República reveló que 84 pacientes que necesitaban trasplantes quedaron sin cirugía, mientras que el gastroenterólogo Rodrigo Wolff Rojas fue contratado a honorarios como coordinador nacional de Procuramiento y Trasplante de Órganos y Tejidos. La Dra. María Fernández, presidenta de la Sociedad Chilena de Trasplante, explicó que el proceso de trasplante debe ser transparente y que es necesario investigar por qué no se realizaron las cirugías en esos casos. A pesar de los cuestionamientos, destacó la importancia de mantener la confianza en el sistema de trasplantes, subrayando la necesidad de que quede un registro claro en cada situación. Desarrollado por BioBioChile

Un reciente informe de la Contraloría General de la República reveló que caos que dejó a 84 pacientes que debían ser trasplantados sin la cirugía. Además, acusó que en 2022, Rodrigo Wolff Rojas, gastroenterólogo y hepatólogo del Hospital Clínico UC Christus, dependiente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fue contratado a honorarios a suma alzada como coordinador nacional de Procuramiento y Trasplante de Órganos y Tejidos. A ello se suman otras prácticas que, al menos, parecen irregulares.

Frente a este escenario, en el Expreso Bío Bío conversamos con la Dra. María Fernández, presidenta de la Sociedad Chilena de Trasplante, quien explicó que “nosotros trabajamos como sociedad, y los médicos que hacemos trasplantes trabajamos en comunicación constante con la Coordinación Nacional y, además, con el Instituto de Salud Pública. Es un trabajo mancomunado. Ellos manejan las listas de espera, informan a los centros de trasplantadores cómo se procede, qué paciente se va a trasplantar”.

En ese sentido, comentó que “ayer revisé lo emitido por Contraloría, (y) ha habido cambios de coordinador nacional, no está el médico que se cuestiona, sino que hay otro coordinador”.

Por su parte, en cuanto a los pacientes que no fueron trasplantados, la doctora sostuvo que “el informe que dice Contraloría es que de esos pacientes no está el registro de la causa de por qué no se trasplantaron (…) Habrá que ver caso a caso qué pasó”.

“El centro no informó por qué no se trasplantó, por qué el centro no llevo a cabo esa investigación”, agregó, como algunas interrogantes que se generan tras el texto emitido por el organismo contralor.

En la misma línea, apuntó a que “ellos analizaron del año 2022 a 2023 y encontraron estos pacientes (…) La falta es, que pasa en muchas situaciones, que el registro no es el apropiado, o que no se informó. Eso habrá que analizar caso a caso, qué fue lo que pasó, por qué no se trasplantó. ¿O fue la causa del rechazo del órgano?, ¡cuál fue la causa de por qué al paciente no se le llevó a cabo su trasplante”.

Por otra parte, la Dra. Fernández señaló que “lo que nos interesa como Sociedad de Trasplante es que sigamos confiando en la coordinación de trasplantes. En Chile, la verdad, es que es un proceso muy transparente”.

“La idea es que en este país, que se trasplanta tan poco, que esta noticia no afecte el trasplante, que la sociedad siga teniendo confianza en sus equipos de trabajo”, agregó.

En ese sentido, pese a que comentó que “tenemos que investigar más a fondo qué fue lo que sucedió”, enfatizó en que “sabemos que el proceso es transparente. O sea, nosotros, los que trasplantamos somos los fiscalizadores de eso”.

“Tiene que quedar un registro”

También, la entrevistada señaló que esta situación “afecta mucho las confianzas que tienen los pacientes en todo este proceso, que ya es muy complejo”.

“Nosotros trabajamos muchísimo y la coordinación también trabaja, el ISP, también. Esto, obviamente, nos afecta a toda la comunidad de trasplante, a nuestros pacientes, a la donación de órganos, porque genera esta sensación de que el proceso no es transparente, o no es cuidadoso al 100%”, siguió.

En ese sentido, aseveró que, “en ningún caso, quiero justificar esto (…) Hay que analizar por qué esos pacientes no fueron trasplantados. Hay que ver qué sucedió, cuál fue la información. A lo mejor el paciente estaba enfermo, con fiebre y no podía ser trasplantado. Bueno, de eso tiene que quedar un registro. Obviamente, hay una falla administrativa y eso tiene que evidenciarse”.

