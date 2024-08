"Es un problema sistémico": exsuperintendente tras detección de irregularidades en listas de esperas

Luego de las irregularidades en las listas de esperas de dos hospitales, detectadas por la Contraloría, el exsuperintendente de Salud, Héctor Sánchez, sostuvo que "este es un problema sistémico de gestión de las listas de espera"

La Contraloría General de la República, a través de dos informes, detectó irregularidades en los hospitales regionales de Talca y Antofagasta, en cuanto a la gestión de sus listas de esperas.

Ante este escenario, en el Expreso Bío Bío nos comunicamos con el exsuperintendente de Salud y actual director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Héctor Sánchez, quien explicó el proceso en el que se encuentra la entidad fiscalizadora.

“Hay un proyecto por parte de la Contraloría de hacer una revisión de una muestra de hospitales, son bastante más de dos, estos son los dos primeros informes, con el objeto de formarse una idea cabal respecto de si es sistémico, o es algo coyuntural”, dijo.

En la misma línea, fue categórico, señalando que “la información que disponemos aquellos que hemos estado trabajando en temas de listas de espera, nuestra universidad junto a otras universidades estamos trabajando, hemos llegado, de alguna manera, a la siguiente conclusión: Este es un problema sistémico de gestión de las listas de espera”.

Problemas en listas de esperas

En ese sentido, Sánchez sostuvo que hay tres temas que estarían generando esta problemática.

Primero, señaló que “las listas de espera, desde su origen, se generan principalmente desde la atención primaria, porque si esta no tiene buena capacidad de resolución, muchos casos pasan al nivel superior de complejidad (…) Aquí pasan aquellos que deben pasar, pero también se ha detectado que hay un porcentaje, no menor del 15%, que no debiera haber pasado al segundo nivel de complejidad”

Asimismo, el exsuperintendente apuntó a que “hay que tener en cuenta que, para poder disponer de un buen modelo de gestión de listas de esperas, es clave disponer previamente de un buen sistema de información”.

“Lo que nos está mostrando el informe de Contraloría es que los sistemas de información que tienen los hospitales y los servicios de salud, no guardan relación y no están conectados con los sistemas de información del Ministerio de Salud”, agregó.

En la misma línea, comentó que, “hasta el momento, no se ha generado un sistema de información único, que permita una inter operatividad entre hospitales, servicios de salud, Ministerio de Salud, y con otros servicios de la República”.

En tercer lugar, la exautoridad de Salud explicó que “puedes tener un buen sistema de información, pero si no tienes un buen sistema de gestión de listas de esperas, también se te van a arrancar los pacientes”.

“Hoy no es posible hacer un seguimiento a un paciente desde el momento en que entra a una lista de espera, hasta el momento que sale. Una vez que entra, entra a una caja negra”, ejemplificó.

