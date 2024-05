Padres de conscripto de Putre interpondrán recurso de protección: "Que lo devuelvan sano y salvo"

La madre de uno de los soldados, que se mantuvo en el Hospital de Arica, pero fue dado de alta, comentó que la acción judicial es para "proteger a mi hijo (...) Que no cometan más abusos con él".

La fatal marcha de entrenamiento que experimentaron los soldados conscriptos de la Brigada Motorizada Nº 24 “Huamachuco”, en Putre, continúas generando repercusiones. Además, de la muerte de Franco Vargas (45) y los 45 miembros con problemas de salud por un virus respiratorio, de los cuales 3 se encuentra grave, los padres de un conscripto interpondrán un recurso de protección en la Corte Suprema.

Raúl y Sagrario conversaron con La Radio y comentaron que su hijo “está en aislamiento. Él está con varios compañeros, no sé cuántos son”.

“Él igual estuvo en el hospital (de Arica) dos días, entre miércoles y jueves. Estuvo en la UTI, pero se estabilizó”, agregaron.

Asimismo, la mujer comentó que “el Ejército me ocultó eso a mí. Me avisaron que el miércoles al mediodía lo iban a llevar al médico para una evaluación. Le dije ‘¿se complicó?’ No, su hijo está bien, es para hacerle unos estudios. Después, el médico, a la hora me llama y me dice ‘su hijo está en la UTI, con oxígeno”.

Por otra parte, acusaron que su hijo, después que volvió (del hospital), se encontró con que el cabo que se quedó con su uniforme de combate, donde estaba su billetera, en el pantalón, la extravió. No se hacen responsables”.

Para Sagrario, la causa de todo esto fue “ese descenso que hicieron a las tres de la mañana”.

Sobre el recurso de protección, sostuvo que es para “proteger a mi hijo, que lo devuelvan sano y salvo, ojalá sin secuelas, y que lo respeten, que respeten sus derechos. Que no cometan más abusos con él. Y para que se de a conocer, para que mejoren las cosas”.

“Entregamos jóvenes sanos y ellos van a servir a la patria. Tienen que formar soldados fuertes, pero no a base de castigos y torturas ¿Cómo los van a dejar con secuelas físicas y psicológicamente?”, agregó.

