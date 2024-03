"Siguen con los baños insalubres": detallan condiciones de algunos recintos educacionales en Atacama

A pocos días de que inicie el año escolar en todo el país, los estudiantes de algunos colegios de Atacama aún no saben si podrán tener clases, ya que sus establecimiento siguen con problemas de infraestructura.

El gobierno, en particular el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se encuentra trabajando a contrarreloj para solucionar la crisis de infraestructura que atraviesan los colegios en la región de Atacama y empezar el año escolar con normalidad.

Para conversar de aquello, en el Expreso Bío Bío nos comunicamos con el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, quien comentó que “tenemos una situación de crisis bastante grande”.

“Si bien tenemos una situación de crisis bastante grande en Atacama, es el conjunto del sistema de los Servicios Locales el que no ha funcionado bien (…) Hay un problema más de fondo, que no es sólo de gestión”, agregó.

Asimismo, reveló que se está llevando una reunión entre con distintas autoridades, donde esperan recibir nuevas propuestas para mejorar el escenario actual. “Se están vulnerando derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es una situación bastante crítica y que requiere soluciones acorde a la profundidad de la crisis”.

En la misma línea, Aguilar detalló que “la gente está muy indignada, los colegios siguen con los baños insalubres, los techos en malas condiciones (…) Estamos hablando de cuestiones mínimas, ni siquiera se están pidiendo condiciones óptimas”.

Además, aseguró que “en los colegios de Atacama no existe internet en las escuelas. En el año 2024, en Atacama no hay conexión a internet. Entonces, con qué equidad están funcionando estos colegios y qué educación están recibiendo esos niños cuando no tienen condiciones básicas”.

“Ayer visitamos una escuela especial que no tiene mudadores, y atiende a adultos que requieren ser mudados por su condición, y los mudan en el suelo”, siguió comentando.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.