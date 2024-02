Meteorólogo descarta nueva ola de calor: anunció posibilidad de lluvias para la próxima semana

El meteorólogo Eduardo Sáez comentó estar sorprendido ante el anuncio de precipitaciones, pero, luego, sostuvo que hay "una aproximación de un sistema frontal".

En medio del caluroso verano que está experimentando nuestro país, han sorprendido algunos pronósticos que anuncias lluvias para los próximos días, en la región Metropolitana.

Para conocer más sobre esta situación, el meteorólogo Eduardo Sáez conversó con el Expreso Bío Bío y confesó que “me sorprendieron con la noticia. Con todo lo que he visto, no he visto nada de una posibilidad de lluvia”.

En la misma línea, por lo pronto, descartó una nueva alza de temperaturas, ya que sostuvo que “ni siquiera ola de calor (se ve), que andaban algunos diciendo que febrero venía con dos”.

De igual manera, comento un pronóstico que se tiene que revidar en los próximos días. Señaló que “un modelo a largo plazo está tirando para el próximo viernes una aproximación de un sistema frontal (…) Una precipitación que podría llegar hasta la región del Maule, del Maule hacia el sur”.

“El día lunes de la próxima semana vamos a ver si esa onda se formó”, agregó.

De esta forma, se ser efectiva la llegada del sistema frontal, este podría dejarse caer con lluvias moderadas sobre la región Metropolitana.

