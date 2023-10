Un reciente estudio que analizó dos grupos de ratones, uno salvaje y otro limpio, determinó que los segundo tienen mejor inmunidad a ciertas bacterias que los primeros. Ante esto, surgió la pregunta sobre si ¿tienen mejor sistema inmune los niños que juegan con barro y tierra? Para resolver la incertidumbre, en el Expreso Bío Bío nos comunicamos con la inmunóloga pediatra de la Clínica Universidad de los Andes, Dra. Cecilia Méndez.

La funcionaria de salud explicó que “el sistema inmune es un sistema vivo que se va modificando a lo largo de la vida. Hay varios estudios hechos en humano que muestran que los niños, por ejemplo, que nacen por via vaginal versus los que nacen por cesárea, tienen mejor desarrollo inmunitario… Niños que viven en granjas versus los que viven en ciudad; niños que van a jardín infantil versus los que no van, obviamente los que no van se enferman menos”.

Además, señaló que “la exposición a una mayor cantidad de tipo bacterianos puede mejorar la madurez del sistema inmune”. En ese sentido, sobre el estudio mencionado indicó que “todavía es muy precoz para hablar de que esa evidencia es suficiente para desacreditar toda la otra, que es muchísima”.

