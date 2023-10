Continúa tenso ambiente político por Consejo Constitucional: "Estamos en un juego de suma cero"

A falta de poco más de un mes para que se vote, en el Consejo Constitucional, la propuesta de nueva carta magna, continúa el tenso ambiente político. La última votación del pleno se desarrollará este miércoles y en el oficialismo, y algunos sectores de oposición, no están de acuerdo con algunas de las normas aprobadas. Frente a esta situación, como es habitual, Marco Moreno llevó a cabo un completo análisis en el Expreso Bío Bío.

Durante las últimas semanas, ha tomado fuerza la posibilidad de que no se vote el plebiscito de salida, en caso que el Consejo no apruebe el texto. Ante esto, el director de la escuela de Comunicaciones y Gobierno UCEN sostuvo que “eso ha instalado la idea de lo que han llamado el botón de pánico. Si los republicanos no están conformes con eso (el texto final) podrían abstenerse y no concurrir con sus votos, y eso hacer que no tengamos propuesta de texto constitucional”.

Además, dentro del análisis, Moreno señaló que este escenario se da “en paralelo con la discusión del presupuesto, que se ha visto complicada recién iniciada el día de ayer. (Además), lo que pasa con el tema de pensiones, con la Ley de Usurpaciones, un escenario bien complicado para el gobierno”.

De esta forma, por el tenso ambiente político, Moreno explicó que “estamos enfrentados a un juegos de suma cero, es decir, que para que uno gane el otro tiene que perder, y si los republicanos quieren ganar, quieren imponer su visión, pierden los que tienen una visión distinta. Lo que termina sucediendo en un juego de suma cero es que nadie gana y nadie pierde”.

Revisa el análisis completo en el video.