Directora de TECHO-Chile se refirió al déficit habitacional: "Estamos viendo realidades muy distintas"

El déficit de viviendas ha sido materia de discusión en nuestro país durante el último tiempo. Por ello, en Expreso Bío Bío hablamos con Pía Palacios Guajardo.

Durante el último tiempo, el déficit habitacional ha sido materia de discusión por parte de las autoridades pertinentes. Pero, aún no existe consenso sobre cual es el número real de personas que necesitan una vivienda, ya que en los diversos estudios y análisis que se realizan no se consideran los mismos factores. Ante aquella situación, asistió a una nueva edición de Expreso Bío Bío la directora del Centro de Estudios de Techo Chile, Pía Palacios Guajardo.

En ese sentido, Palacios fue enfática en señalar que muchos de los estudios que se realizan recogen información de 2017. Asimismo, señaló que, en varias ocasiones, no se considera a quienes residen en campamentos. “Los resultados que nosotros podemos comparar, por ejemplo con la Casem (encuesta), no están totalmente representados en campamentos”. De la misma manera, explicó que “estamos viendo dos realidades muy distintas que no estamos logrando capturar de una manera muy delicada”.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.