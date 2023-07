Análisis Político: "Está complejo el escenario para el gobierno"

En cuanto a la nueva propuesta por Pacto Fiscal, expresó que "eso parece que no va a ocurrir y, por lo tanto, lo que vamos a conocer hoy son algunas medidas relacionadas con eso".

Frente al actual escenario político que vive nuestro país, en el cual se continúan revelando antecedentes del Caso Convenios y la propuesta por Pacto Fiscal que debería realizar el ministro Mario Marcel, en Expreso Bío Bío conversamos con el director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, quien explicó que “está complejo el escenario para el gobierno”, ya que.

En cuanto a la nueva propuesta por Pacto Fiscal, expresó que “eso parece que no va a ocurrir y, por lo tanto, lo que vamos a conocer hoy son algunas medidas relacionadas con eso, pero no se va a insistir, por ahora, a través del Senado para que esto pueda tener una tramitación legislativa”- En la misma línea, fue enfático que señalar que “varios de los proyectos que el gobierno quisiera poder llevar adelante, no se van a poder materializar”.

Revisa la entrevista completa.