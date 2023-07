Desmitificamos creencias en torno a los sismos que se han registrado en el país

El SHOA afirmó que el sismo de fuerte magnitud con epicentro cerca de Lonquimay sentido en parte importante del territorio nacional no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Sin embargo, ha corrido bastante información sobre la actividad volcánica en la zona y lo que el sismo podría haber generado.

Para hablar sobre este tema y desmitificar las creencias en torno a estos sismos, conversamos con Cristián Farias, Geofísico y Director del Departamento de Obras Civiles y de Geofísica de la Universidad Católica de Temuco.

“Los terremotos pueden afectar la actividad volcánica pero un sismo como este no. La incandescencia la tiene bastante seguido, más que un cambio sutil no hay. El volcán puede tener un cambio mínimo pero no para gatillar algo más grande por ahora. Las noticias de que hay erupciones masivas, eso no es verdad”, asegura.

“Hemos tenido seguidillas de sismos antes de un terremoto grande, pero siempre es en la misma zona”, comenta.