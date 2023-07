Jaime Vadell protagoniza "No me deje hablando solo", una obra que reflexiona sobre el matrimonio

¿Cómo poder sobrellevar un matrimonio por más de cincuenta años en los tiempos que corren? ¿Es posible aguantarse durante tanto tiempo sin asesinarse en el intento?

El matrimonio de Javier (Jaime Vadell) y Ana (Coca Guazzini) funciona, pero por inercia, ya que ella siente que se ha postergado toda la vida por su marido, que no ha hecho nada más que seguirlo y que él, simplemente, “no la ve”. Esta frase, que abunda en sus conversaciones, Javier sencillamente no la entiende, y es que ni siquiera logran tener el mismo lenguaje. Javier se siente pleno y está disfrutando de su jubilación, del cierre de una vida en la que ha logrado todas sus metas y sueños y esperando la muerte con un sombrero, sentado al sol y mirando el horizonte. Ana, sin embargo, se siente frustrada porque, a pesar de estar en las mismas, siente no haber podido siquiera comenzar la lista de deseos que tenía por vivir.

Angustiado por no comprender los conflictos internos de su mujer, Javier se descarga con Pepe (Héctor Noguera), quien más que aconsejarlo, le baja el perfil a todo lo que acongoja a su amigo y lo tilda de neurótico y latero.

“No me deje hablando solo” es una comedia romántica que narra cómo una mujer, a pesar de haber nacido en el siglo pasado, cuestiona la vida que ha llevado y busca reivindicarse con un hombre que mira la vida con otros ojos pero siempre desde el amor”.

AUTOR Y DIRECCIÓN: RODRIGO BASTIDAS.

ELENCO: JAIME VADELL, HÉCTOR NOGUERA, COCA GUAZZINI, MARÍA JOSÉ NECOCHEA Y NICOLÁS MENA.

DURACIÓN: 90 MINUTOS.

FUNCIONES: VIERNES 20:30 Y SÁBADO 20:00. ESTE DOMINGO, A PEDIDO DEL PÚBLICO, A LAS 18:00. ESTARÁ DURANTE TODO JULIO.

LUGAR: CENTRO CULTURAL SAN GINÉS, MALLINKRODT 76. 30% DE DESCUENTO EN EL ESTACIONAMIENTO DE BELLAVISTA 37 UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN (A DOS CUADRAS).