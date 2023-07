Auditor denuncia que cajas de alimentación llegaron con dos meses de vencimiento

Amasías es un auditor de La Radio que se comunicó para dar a conocer una grave situación, se recibieron con dos meses de vencimiento.

“Nos sorprendimos, estamos de visita donde mis suegros, avisaron que estaban entregando la caja de ayuda. Ellos son beneficiarios, fuimos a buscarlos, llegamos a casa y nos damos cuenta de que estaban vencidas, con dos meses de vencimiento”, explica.

“Según entiendo se avisó por el grupo de Whatsapp que los productos estaban vencidos. Aún no hay respuesta, obvio avisamos. El problema es que hay mucha gente que no sabe leer, no sabe revisar una fecha de vencimiento”, comenta sobre su preocupación del riesgo a la salud que puede suceder debido a esta situación.