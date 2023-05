Bombero denuncia que lo despidieron por atender una emergencia: "Me llegó una carta a mi domicilio"

El Bombero de la Primera Compañía de La Granja, Cristián Martínez se comunicó con La Radio para dar a conocer su testimonio luego de que lo despidieran por atender una urgencia.

“El martes 11 me encontraba de guardia, a las 7:30 am asistí a la segunda alarma de incendio en la población El Castillo de La Pintana, mi horario laboral comienza a las 9 de la mañana. Terminé como a las 10 de la mañana. A las 8:30 le avisé a mi coordinador, llegué una hora y media tarde y tomaron la decisión de despedirme”, asegura.

El departamento legal de la empresa tomó esa atribución, explica.

“Se demoró bastante tiempo, la carta que yo llevé a la inspección del trabajo, es un caso no muy común, no tenían cómo, qué decisión tomar. Nos mandaron a juicio. La empresa dice que no se hace responsable, no quieren hacer más nada. Dicen que fue por incumplimiento de contrato por el horario. Si el magistrado decide que la Ley de Bomberos me cubre, se puede reaccionar de otra manera”.

“Funcionan en Chile, acá son los contratos, debiera gestionarse acá. La persona que me despidió es colombiana. Soy venezolano y sirvo orgullosamente a esta institución”, cierra.