Pdta. Asociación Magistrados: "No es que no quieran volver los jueces, hemos ido regresando gradual"

Fueron de los primeros segmentos de la población en recibir la vacuna contra el covid-19, en febrero de 2021. Hablamos de los funcionarios del Poder Judicial. Lo hicieron antes que recolectores de basura, cajeros de supermercados y una serie de otros oficios con contacto directo con la ciudadanía, donde el riesgo de contagio en ese entonces no era menor.

¿La razón? Se entendía que la presencialidad de los que imparten y trabajan en la justicia era clave para la continuidad del país. No obstante, transcurrido el tiempo y el progresivo avance del plan de vacunación, junto a la baja en los casos diagnosticados, muchos de ellos decidieron continuar trabajando de forma remota, situación que se alejó del común de los chilenos que debieron volver a la presencialidad.

Revisa la entrevista a Mariela Hernéndez, Pdta. Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados sobre el retorno de los jueces de manera presencial al trabajo.

“No es que no quieran volver los jueces, pero hemos ido regresando de manera gradual. Me parece que esa afirmación tan tajante no es del todo correcta como se plantea. Los jueces estamos en tribunales y funciones, pero hay una medida por alertas sanitarias. Es una resolución que dicta la Corte de apelaciones de Santiago, ellos tienen sus facultades para resolver en ese sentido con los antecedentes que tienen a la vista”, explica.

“El sistema judicial no ha parado, efectivamente se ha retrasado por las condiciones distintas, pero hemos hecho un esfuerzo grande en evitar ese retraso”.

Además agregó que “Corresponde realizar un diagnóstico en beneficio de la ciudadanía, no es un tema que los jueces no queramos volver a nuestro lugar de trabajo, porqué si estamos en el trabajo. El teletrabajo o la comparecencia virtual ha significado no solo para los intervinientes, se puede comparecer en todo el país. No se trata del fin de un privilegio, si no que ver cómo entregar un mejor servicio. Los jueces somos los encargados de entregarlo”.

“Es necesaria la presencialidad para ciertos juicios, hay que ver qué es mejor para el usuario”, cierra.