La Chinganera por competencia folclórica de Viña 2023: "Suena a música popular"

En una nueva edición del Expreso Biobío nos visita La Chinganera junto a León Murillo para hacer una análisis de la competencia folclórica y la rutina de humor del Festival de Viña del Mar 2023.

Dos áreas que comparten muchos elementos en común aunque no lo parezca ya que en ambas la tradición juega un papel fundamental.

Competencia folclórica y rutina del humor

“Nunca había estado de panelista y comentarista de música, ha sido un aprendizaje diario y me siento muy honrada. En cuanto a la competencia lo conversábamos y parto por el folclor que es mi área. Hay un fenómeno que está pasando, no solo en Viña si no a nivel nacional, que cuesta identificar el género folclórico”, expresó González.

Y añadió: “Escuchas las canciones que mandan en los concursos y suenan a música popular no raíz a folclórica. Hay un concepto que está tergiversado porqué tenemos muy mala formación sobre nuestra cultura tradicional. Esta es aquella que no cambia en el tiempo, yo no puedo venir a cambiarla porqué entonces la tradición desaparece”.

“La música popular tiene un nacimiento diferente, nace de la idea musical de construir una canción, por ejemplo el bolero y el folclór, en cambio, viene de la tradición pero es vigente, contemporáneo y se va moviendo”, persistió.

E insistió: “A esa competencia le pondría música de raíz y no solo folclórica, ahí caen todas las tendencias. Estamos súper perdidos en nuestra identidad, y esto que pasa en un festival tan importante, el músico es víctima de esta situación de pobreza identitaria. No nace de nosotros, no hay formación en esto”.

Murillo, por su parte analiza la situación actual del humor y cómo ha cambiado esta escena a nivel nacional: “En algún sentido me siento del otro lado, ciertamente soy un oficiante de un subgénero que tiene que ver con el stand up y es americano, lo que la está llevando en términos populares pero la herramienta del humor aplicada en el stand up ha tomado la identidad de este país”.

“Tenemos la posibilidad de tener un punto de vista, no solamente jugar al chistecito y caerle bien a todo el mundo. De alguna forma profeso esta renovación del humor pero me hace sentido que hay que buscar la identidad”, zanjó.