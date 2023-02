Alcaldesa de Curanilahue: "Una funcionaría estaría realizando labores comerciales que repudiamos"

Revisa la entrevista a la alcaldesa de Curanilahue, Alejandra Burgos.

Una tinaja con agua calentada a perfectos 38º C, en un entorno tranquilo, y rodeado de vegetación al lado de una cabaña rústica. El que podría sonar como el panorama perfecto para una escapada de fin de semana, terminó transformado en argumento para sendos procesos judiciales contra una funcionaria municipal que montó un negocio turístico en medio de una toma VIP que bordea las 100 hectáreas. ¿Y los servicios básicos? Simple: el lugar se abastece de agua potable a través de una “puntera”, mientras que la energía eléctrica llega gracias a una conexión ilegal a un poste del alumbrado público.

El lugar ocupado por Caroline Astete Inzunza, quien desempeña labores administrativas en el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Curanilahue, es uno más de los tantos terrenos que conforman la toma de un total de 100 hectáreas en el sector Colico Norte.

“Una funcionaria que estaría realizando estas labores comerciales que nosotros repudiamos. Hemos venido realizando un trabajo de recuperación de tomas y campamentos, son alrededor de 40 con distintos niveles”, explica la edil.

“Estamos trabajando intensamente para que las familias que no tienen una solución habitacional, puedan llegar a tenerla en un futuro no lejano. Esto no puede constituir una oportunidad para quienes especulan la falta de terrenos con fines comerciales o de segunda, tercera vivienda”, explica.

Y agrega que “Se ha invisibilizado esa situación, Curanilahue tiene un plan regulador del año 1982, no se ha proyectado el crecimiento de la ciudad como corresponde”.