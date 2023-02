Intentan quemar "Árbol de Boric" ciprés centenario fue siniestrado: "Hay un repudio por este atentado"

Revisa la entrevista al Alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

“Cerca de las 21 horas en nuestra ciudad está claro aun. Dos jóvenes comienzan a hacer fuego en el “árbol presidencial” como le llamamos. Hay muchos cipreses, fue muy conocido cuando el candidato y ahora presidente, se sube. Fue muy visitado durante el último año, se le puso un letrero y una recomendación de no subirse. Estos jóvenes llevaron acelerante, los vecinos lo apagaron junto a Bomberos. Son extremadamente inflamables”, asegura, sobre esta especie de ciprés centenario.

“Primera vez que tenemos un atentado de estas características a un patrimonio de la ciudad. Es un árbol que trasciende a lo que es una candidatura, tiene cien años, es una luz de alerta por estos comportamientos extraños”, explica.

“Hay cámaras privadas que se están pidiendo para poder ver si hay un reconocimiento. Es un lugar residencial por lo que no hay cámaras públicas. No hay una visión al espacio compungidnos. Puede tener un cariz político o de gente loca. Tiene bastantes respuestas que aún no se sabe”.

También el edil realizó un llamado al autocuidado.

El alcalde aseguró que habrá más vigilancia pero que también tienen que equilibrar las posibilidades a la seguridad pública “Hay que administrar los recursos con inteligencia y también con sentido de prioridad. Vamos a poner el esfuerzo en dar más vueltas por ahí pero hay que responder por todos los sectores”.

E insistió en que la legislación debe endurecerse con todo lo que está pasando, puesto que se atenta contra la comunidad.