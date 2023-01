Gobernador de Antofagasta por mesa de seguridad: "Tiene que ser prioridad en todos los sectores"

La Moneda espera sellar hoy el Acuerdo transversal de Seguridad, ratificando los 79 puntos que se acordaron en diciembre, antes de que Chile Vamos se retirara de las mesas de trabajo.

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, encabezará reuniones con parlamentarios de distintos sectores políticos, asociaciones de municipios y gobernadores regionales.

A esta hora, tomamos contacto con el Gobernador de Antofagasta y Presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (AGORECHI), Ricardo Díaz.

“Lo que nos interesa es que haya un consenso, el tema de seguridad tiene que ser una prioridad en todos los sectores. Los Gobiernos regionales queremos el reconocimiento en lo que hacemos en la prevención del delito, creemos la creación de una unidad de seguridad y las atribuciones para poder actuar. Podemos apoyar en términos preventivos, con programas sociales, podemos generar protección con cámaras de seguridad y apoyar a Carabineros”, explica el Gobernador.

“Yo espero que esté la voluntad del parlamento en su conjunto, está bien que se haga un punto político por parte de la oposición, pero eso no se puede hacer hipotecando a la ciudadanía. Necesitamos proyectos de ley que den mayores atribuciones a la Fiscalía, policías regionales, para ir aumentando la dotación de Carabineros. Hay muchos elementos que está esperando la ciudadanía y no pueden esperar el gallito político del Congreso. Muchas veces el parlamento no logra advertir que hay una urgencia desde los territorios”.