Libro sobre Elías Figueroa: "Demostramos con datos que es el mejor central de la historia del fútbol"

Nelson Osses llega al Expreso Bio Bio para presentar el libro “Don Elías”, La biografía del chileno que marcó la historia del fútbol.

La sorprendente biografía del chileno que marcó la historia del fútbol.

Pablo Arteche y Nelson Osses nos relatan en su nuevo libro la vida y carrera del futbolista chileno que es considerado uno de los mejores defensores centrales en la historia de este deporte a nivel mundial.

“Es una biografía autorizada junto a la familia, es oficial. Es nuestro gran superhéroe, nuestro gran Supermán, eso no es solo pasión, demostramos con datos, empíricamente que Elías es el mejor central de la historia del fútbol, por fin se sacó un material que demuestra claramente eso”.

Además explica que “es una biografía 360, perfectamente para la gente que no es 100% futbolera, puede viajar como si fuera una novela en la vida de él. En lo social, la política, su vínculo marital, el país, con los matices. Viajamos por los relieves que tiene una vida, no nos enfocamos en algo en particular si no que en su totalidad. Puede ser transformado en una serie de ficción”, asegura uno de sus autores, Nelson Osses.



¿Por qué hacer un libro sobre Elías Figueroa?



“La admiración generacional que traspasó desde mis abuelos a mis padres, soy periodista y me tocó conocerlo, entrevistarlo y no podía creer la figura que tenía al frente. En Chile no se le había hecho un homenaje proporcional a la figura de Elías Figueroa como vemos en otros países”.

Para poder ir generando el relato, se llevaron a cabo varias entrevistas con su familia y con el propio Elías Figueroa. “Hablamos con él, en su casa, en distintas latitudes. En el mismo libro hay material fotográfico inédito de su propia biblioteca que fue cedido para el libro y también hay palabras en primera persona de él.

Para más información visita: https://www.planetadelibros.cl/libro-don-elias/371927