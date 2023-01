Alcalde de Arica y crisis en Perú: "Si puede no ir, mejor no vaya, la situación no está para ir"

A través de un comunicado, la Cancillería entregó recomendaciones para chilenos que viajen al Perú, debido a la crisis social que se registra en ese país.

Las protestas en ese país se iniciaron luego de que Dina Boluarte asumiera por sucesión constitucional la Presidencia del país, tras el autogolpe fallido de Pedro Castillo.

De hecho, este último cumple prisión preventiva mientras se le investiga por rebelión.

Hasta el momento, 40 manifestantes han muerto en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, así como un agente de policía.

“El llamado que hace la Cancillería no es muy distinto a lo que pasa en Arica, la situación es Tacna es compleja, afecta a esta ciudad. Están muy cerca. Los buses ya no fueron a Tacna y los colectivos se redujeron a n 50%, si puede no ir, mejor no vaya. A veces es por temas de salud, pero la situación no está para ir en este momento”, asegura el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola.

Sobre la situación el edil cuenta que “Hay manifestaciones, tomas de ruta, observo la prensa de Tacna, quemaron una caseta de peaje y están bloqueadas muchas vías, el comercio ha tenido saqueos e intervenciones violentas”.

Flujos migratorios

“He estado pendiente en cómo puede afectar en los flujos migratorios que pasan por pasos irregulares. Esto puede impactar en un aumento de población migrante que por esta situación quieran salir del país e impactar en nuestro territorio”.

Mientras que siete personas más han perdido la vida “por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo” de carreteras, según los datos de la Defensoría del Pueblo peruana.

Al respecto, desde Cancillería “se recomienda a quienes tengan previsto viajar hacia dicho país, en lo posible, posponer su viaje hasta que la situación se normalice”.