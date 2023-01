Jorge Correa Sutil por indulto: "El presidente cometió un error cuando dice que están mal condenados"

Revisa la entrevista a Jorge Correa Sutil, abogado y político chileno.

Tras la polémica sobre los indultos presidenciales a los denominados “presos del estallido”, analizamos la situación y Jorge Correa Sutil, nos explica mejor esta situación y las facultades presidenciales en este orden.

Más de cara al proyecto de ley que está presentado la bancada UDI para quitarle al presidente el poder de indulto.

“Hay varios planos posibles. El primero es la discusión del senado sobre la conveniencia o inconveniencia de que el presidente pueda o no otorgar indultos. Hay muchos casos en la historia en que se ha justificado. La segunda es si era políticamente conveniente entregar este indulto, cuando se entrega un indulto a un grupo homogéneo, se dice que esos ilícitos no son tales o que el presidente está dispuesto a perdonarlos. El presidente le otorgó el indulto y deja establecido que ese tipo de ilícitos no son repudiables del punto de vista del Estado. El indulto no requiere fundamentación. Hay un tercer plano donde sin duda el presidente cometió un error, cuando dice que las personas están mal condenadas, me parece que se inmiscuye en la función judicial. Puede que no sean delincuentes, pero cometieron delitos. Después agrega que está mal condenado, con lo cual de nuevo se inmiscuye en funciones judiciales, hay un error presidencial significativo”.

La Corte Suprema le recordó al presidente Gabriel Boric el Artículo 76 de la Constitución Política de la República, tras sus declaraciones por el indulto concedido al exfrentista Jorge Mateluna.

Los indultos son una atribución exclusiva y excluyente del Presidente de la República. Esto es algo que reflexioné durante mucho tiempo (…) Yo tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia”, dijo el Mandatario.

En cuanto a las relaciones, asegura que “están heridas, pero pueden recomponerse. Quedaron mal, para que la Corte Suprema haga una declaración pública llamándole la atención al presidente de la República, es porqué las cosas pasaron a mayores”.