Está acampando desde el lunes para conseguir vacante en colegio: "Vamos a pasar año nuevo acá"

Está desde el lunes acampando fuera del Liceo de hombres en Talca para optar a un cupo en el colegio para su hijo de primero medio. Realizó la postulación a través de la plataforma SAE pero no quedó en ningún colegio de su preferencia.

Afuera del colegio hay cerca de 20 apoderados acampando esperando por un cupo, uno de ellos desde el 24 de diciembre, e incluso se quedarán a pasar las fiestas en esta fila, para no perder su cupo.

Revisa la entrevista a Ingrid Muñoz, auditora de La Radio.

“Por sistema las matriculas para las alumnos nuevos comienzan el 3 de enero, los años anteriores eran los últimos días de diciembre. Siempre ocurre lo mismo, para obtener un cupo hay que hacer filas antes, para tener seguro el cupo para tu hijo. Es súper frustrante que tu hijo se saque la crema todo el año, esforzándose y el sistema le diga no puedes, no quedaste en el colegio que tu querías. Da pena, ver su cara de frustración es doloroso como papás, a todas las familias les pasó lo mismo, son promedios 6.9, 6.8, no son malas notas”, asegura Ingrid mientras cuenta que esta situación se ha mantenido durante años.

“El sistema se cerró ayer para la segunda postulación, nos acaban de informar que para primero medio disponen de 9 cupos. En la fila hay más de 20 personas”, lo que significaría que este esfuerzo familiar, para muchos no será fructífero.

“Es un sacrificio que uno hace como familia, hay trabajo que tenemos que cumplir, hay redes de apoyo importantes para hacer los relevos, si no está la persona o el representante, tú pierdes”, por lo que ha sido fundamental el sistema de turnos para también poder seguir en esta fila y no perder la posibilidad de acceder a una mejor educación.

“Nos tenemos que ir turnando, durmiendo en el auto, en la silla, para hacer más cómoda la espera”, cuenta.

Y además aclara que “No te asegura el cupo, te asegura que puedas optar a la vacante. Nos avisaron el lunes que ya había fila, tuve que pedir permiso en el trabajo, me vine a hacer la fila, no me he movido, es denigrante, estamos en la calle, a la intemperie en la noche. Pedimos seguridad municipal, hemos pedido servicios higiénicos para poder tener más comodidad. El liceo nos ha prestado todo el apoyo todas las familias vamos a pasar año nuevo acá”.