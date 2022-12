Padece cáncer, debe operarse y no puede regresar a Chile desde Perú: "El consulado no ha respondido"

El sueño de toda una vida se ha ido transformando en una pesadilla para Belén. Ir a Macchu Picchu era el viaje que siempre quiso realizar, pero debido a la crisis que afecta al vecino país, se encuentra varada y sin posibilidad de volver a Chile.

“Estamos a la espera de poder reagendar y programar nuestro vuelo porqué todavía están cerrados algunos aeropuertos como el de Cuzco”, asegura.

La complejidad es que Belén padece un avanzado cáncer etapa IV y tenía una operación programada que tuvo que cancelar debido a la incerteza de su retorno al país.

Hasta el momento, Belén no puede reprogramar el pabellón pues no cuenta con la seguridad de un retorno seguro a C

Otra de las posibilidades que barajó fue la de viajar vía terrestre hasta Lima, pero las carreteras están tomadas, lo que impide su realización y la deja aún esperando por lo que decida la aerolínea y la posibilidad de reapertura de los aeropuertos.

Revisa la entrevista a Belén Alvarado.

“Existen barricadas, está totalmente cortado el tránsito vehicular en Cuzco y la carretera. Nos hemos encontrado con turistas que están en la misma situación y peor. Fui diagnosticada con cáncer hace 3 años, ha sido una lucha larga para mí, es mi décima cirugía”.

Sobre el viaje a Perú dice: “Este era un sueño para mí, pero no sé cuáles son las condiciones en las que pueda quedar, es pulmonar y la reagendación no es tan rápida. Me comuniqué con el hospital clínico para cancelar la operación, es limitada y hay muchos usuarios que la requieren, no he podido reagendar para no ocupar el cupo hasta que esté en Santiago y pueda continuar mi tratamiento”.

Sumado a esto, Belén tiene un hijo de 3 años que está cuidando su suegra adulto mayor. “Pensé que serían 5 días que no iba a ver a mi hijo, van 8 y veo complicado que se pueda reabrir el aeropuerto”.

Además acusa nula respuesta desde el consulado con el que se comunicó a través de mail. “Logré comunicarme con el consulado pero no se han comunicado de vuelta conmigo, he insistido al mismo mail, pero sin respuesta”.