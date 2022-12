Pdte. del Colmed por reajuste del 12%: "Con aplausos no se vive, si no que con hechos concretos"

Un reajuste de 12% nominal -0% real- para las y los trabajadores del sector público que ganen menos de 2,2 millones de pesos mensuales, y un aumento fijo de 264 mil pesos al mes para quienes reciban sobre ese monto.

Eso plantea el proyecto de ley ingresado por el Gobierno esta semana, que se encuentra en discusión en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados.

“Eso también involucra o discrimina alrededor de 40% de otros profesionales, que se ven afectados por no entregar el 12%. No se ha ajustado el 6% del IPC. A los funcionarios profesionales de la salud se le están bajando sus remuneraciones. El tema de salud es una prioridad, después de tantos aplausos y homenajes, se les da un portazo a quienes trabajan a interior del servicio público, afecta a los colegas que se dedican a este sector. Esta es la forma en que el Gobierno le retribuye los esfuerzos, es un llamado a que los colegas busquen otras opciones. Es un desincentivo y una contradicción del Gobierno. Estamos tristes y dolidos, con aplausos no se vive, si no que con hechos concretos”, asegura Patricio Meza, Presidente del Colmed.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, defendió el monto fijo ofrecido a las rentas más altas y señaló que esto fue acordado con los 16 gremios que componen la Mesa del Sector Público.

Desde el Colegio Médico, se preparan para iniciar movilizaciones ante la exclusión de reajuste del 12% para el sector público.

Revisa la entrevista al Presidente del Colegio Médico, Patricio Meza.

“Nos dijeron que no hay posibilidad de hacer nada y que hay que respetar el acuerdo con los gremios. En esa mesa se negociaron las aspiraciones legitimas de un importante porcentaje de profesionales de la salud. No están involucrados en la ley. Como país no le estamos dando prioridad al personal calificado que queremos que vaya a hacer la pega justamente en el sector público de salud”.

¿Movilizaciones?

“Vamos a conversar el viernes en el Consejo Nacional. Vamos a tomar las decisiones de las próximas movilizaciones. Nace de un profundo sentir de tristeza y desazón de los personales de la salud. Esperamos que el Gobierno recapacite y valore el trabajo”.

E insistió en que “El Gobierno debe poner los incentivos en los lugares que corresponda”.