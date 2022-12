Alcalde de Cerro Navia y campaña de libros por Navidad: "Hay que apostar a un cambio cultural"

El Alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo es parte de una iniciativa en la que hace 4 años, en vez de regalar juguetes por Navidad, se regalan libros. Este año se repartirán más de 22 mil libros.

“Es una iniciativa tan importante que ya es tradición. Partimos muertos de sustos porque era cambiar algo de toda la vida, regalar juguetes de plástico que duraban muy poco tiempo. Lo más simple es seguir haciendo lo que siempre se ha hecho. Decidimos hablar con las comunidades, dirigentes, con las mamás, nos decían que en el colegio tenían suficiente tarea, no se ve un libro como un espacio de recreación si no que como una tarea, cambiar esa lógica no es fácil”.

Además se extendió la edad para el recibimiento de este beneficio para las comunidades: “Partimos con los 10 años y vamos en los 14. Nos preguntaron si podemos hacerlo con adultos mayores. Esto debiera ser un esfuerzo nacional, se puede hacer en todas las comunas”.

Libros por juguetes

En cuanto al proceso de regalo de juguetes que fue sustituido por la iniciativa de regalar libros, el alcalde nos cuenta que es un proceso participativo.

“Son libros que eligen los mismos niños, es un proceso participativo enorme. No es el gusto de un alcalde o profesor. Hay cómics, novelas gráficas, la idea es modificar la conducta. No es solo los libros, es tener la librería popular, la biblioteca. Tenemos la dicha de tener la Primera Dirección de ciencias con un candidato a doctor en astrofísica que es el director, alguien que sabe. Tenemos telescopio, hacemos jornada de club astronómico, estos son esfuerzos transformadores”.

E insiste en que “Hay que apostar a un cambio cultural en nuestras comunidades”.

“Del municipio van a dejarlos uno a uno, para asegurarnos que a los niños de 0 a 14 años les llegue”, asegura.