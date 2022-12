Análisis Político: "Es la imagen del Congreso que parece no estar a la altura de los problemas"

Analizamos una nueva semana política con Marco Moreno, Director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones Universidad Central.

La Haya por el Silala

El fin del caso por el Silala confirmó que el cauce es internacional, que sus aguas son un conjunto que fluyen a Chile y que Bolivia no tiene que dar su consentimiento para que nuestro país las ocupe. Eso sí, la resolución apuntó fuertemente a la colaboración entre ambas naciones, al cuidado compartido del caudal y que el recurso solo puede protegerse con el trabajo continuo de las partes.

“Yo creo que de alguna manera viene a confirmar lo que fue la estrategia que asumió el Gobierno, cuando hablamos de política exterior, hablamos de política de Estado que tienden a mantenerse con los cambios de administración. El resultado es positivo para Chile y fue bien encausado el proceso”.

Y agrega, “Las relaciones exteriores suelen ser un espacio para que los gobiernos y mandatarios puedan proyectarse y asumir un liderazgo fuera de la frontera, eso descomprime la agenda y hace que las autoridades jueguen un rol mediático importante. Es un elemento que permite mantener los indices de aprobación, el presidente mantiene sus niveles de aprobación”.

Encuesta Cadem

Este domingo 4 de diciembre, Plaza Pública Cadem publicó su encuesta semanal, la que evidencia una cifra récord respecto al temor en la delincuencia de quienes fueron parte del estudio.

De igual modo, el sondeo demostró que un 29% aprueba la gestión del presidente Gabriel Boric (cifra que no varía en comparación a la semana pasada) y un 65% desaprueba el trabajo del jefe de Estado, un aumento de dos puntos respecto a la medición anterior.

“La gente no entiende muy bien qué es lo que está en disputa, tienden a hacer una mala evaluación más que del Gobierno, de lo que pasa con el Congreso, espacialmente con la labor de los parlamentarios, que no llegan de acuerdo, de los espectáculos y peleas internas, es lo que se instala, más que atribuirle una derrota al Gobierno, es la imagen de un Congreso que parece no estar a la altura de los problemas que hay y cómo realizan su trabajo”.

“La PDI y Carabineros tienen alto niveles de aprobación, sobre el 75%. La gente ve que son las fuerzas policiales las que están haciendo su trabajo. Pero quienes son los encargados de diseñar las políticas que son el Congreso y el Ejecutivo, la gente lo evalúa como que no están haciendo bien su trabajo”.